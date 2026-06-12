Chauvigny

Festival Quand on parle du loup

Chauvigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-12

Du 12 au 15 août 2026, la cité médiévale de Chauvigny accueille la 20e édition du festival Le Loup qui Zozote. Pour célébrer cet anniversaire, le festival met à l’honneur l’art de la marionnette sous toutes ses formes à travers une programmation entièrement dédiée à cet univers et aux disciplines qui lui sont associées.

Pendant quatre jours, spectacles, créations originales et moments de découverte investiront les rues et les lieux emblématiques de la cité médiévale, offrant une expérience culturelle et artistique accessible à tous les publics.

Programmation en cours d’élaboration. .

Chauvigny 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 66 30 78 info@leloupquizozote.org

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English : Festival Quand on parle du loup

L’événement Festival Quand on parle du loup Chauvigny a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne