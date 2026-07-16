Visite de la cité médiévale de Chauvigny, Office de Tourisme – Cité médiévale, Chauvigny

Informations pratiques

Visite de la cité médiévale de Chauvigny 19 et 20 septembre Office de Tourisme – Cité médiévale Vienne

Gratuit. Départ de la visite à l’office du tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Chauvigny – Voyage au cœur de la ville haute

Visite guidée

Ce parcours en plein cœur de l’histoire vous emmène à la découverte des édifices remarquables construits dans la ville haute de Chauvigny, du XIᵉ au XVᵉ siècle.

Châteaux, églises et fortifications vous dévoileront l’évolution d’un site stratégique, au fil des siècles et des pierres.

Un voyage à travers le temps pour mieux comprendre le visage médiéval de Chauvigny.

Office de Tourisme – Cité médiévale 5 rue Saint-Pierre, 86300 Chauvigny Chauvigny 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 46 39 01 https://visitpoitiers.fr/decouvrir-grand-poitiers/chauvigny/ Classée parmi les plus beaux détours de France, la Cité Médiévale se distingue par ses cinq châteaux forts dressés sur le même éperon rocheux. L’un d’eux, le château des Évêques, accueille un fameux spectacle de fauconnerie : 100% pittoresque !

Chauvigny – Voyage au cœur de la ville haute

©Photothèque des musées de Chauvigny