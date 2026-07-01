Visite guidée de l’église de Pouzioux, Église Saint-Symphorien de Pouzioux, Chauvigny
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Symphorien de Pouzioux · Chauvigny
Informations pratiques
Visite guidée de l’église de Pouzioux Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Symphorien de Pouzioux Vienne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
L’église Saint-Symphorien, un monument à découvrir
Profitez d’une visite commentée gratuite pour découvrir l’église Saint-Symphorien, un édifice chargé d’histoire.
Une occasion privilégiée d’en apprendre davantage sur ce lieu patrimonial et sur les éléments qui font sa singularité.
Église Saint-Symphorien de Pouzioux Place de l’église, 86300 Pouzioux Chauvigny 86300 Pouzioux Vienne Nouvelle-Aquitaine
L’église Saint-Symphorien, un monument à découvrir
©Photothèque des musées de Chauvigny – SRAC
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