Visite guidée de l’église de Pouzioux, Église Saint-Symphorien de Pouzioux, Chauvigny

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Pouzioux Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Symphorien de Pouzioux Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’église Saint-Symphorien, un monument à découvrir

Profitez d’une visite commentée gratuite pour découvrir l’église Saint-Symphorien, un édifice chargé d’histoire.

Une occasion privilégiée d’en apprendre davantage sur ce lieu patrimonial et sur les éléments qui font sa singularité.

Église Saint-Symphorien de Pouzioux Place de l’église, 86300 Pouzioux Chauvigny 86300 Pouzioux Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’église Saint-Symphorien, un monument à découvrir

©Photothèque des musées de Chauvigny – SRAC