Chauvigny

Les Temps d’Arts

Au fond du Jardin Public Chauvigny Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-24

Chaque été, le festival Les Temps d’Arts prend place dans la cité médiévale de Chauvigny, au pied de ses cinq châteaux, pour des soirées de théâtre en plein air dans un cadre patrimonial exceptionnel. Créé en 2021 et porté par une association locale, ce rendez-vous met à l’honneur un théâtre populaire, accessible et convivial.

Au programme spectacles déambulatoires, comédies, matchs d’improvisation et créations originales investissent les ruelles et invitent le public à vivre le spectacle au plus près des artistes. Une avant-scène gratuite avec buvette et restauration permet de prolonger l’expérience avant les représentations.

Chaque édition accueille plusieurs compagnies et propose une programmation variée où l’humour, le partage et la proximité avec le public sont au cœur de l’expérience. .

Au fond du Jardin Public Chauvigny 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 75 05 16 festivallestempsdarts@gmail.com

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English : Les Temps d’Arts

L’événement Les Temps d’Arts Chauvigny a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne