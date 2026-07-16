Visite commentée du château baronnial de Chauvigny, Office de Tourisme – Cité médiévale, Chauvigny
dimanche 20 septembre 2026 · Office de Tourisme - Cité médiévale · Chauvigny
Informations pratiques
Visite commentée du château baronnial de Chauvigny Dimanche 20 septembre, 10h00 Office de Tourisme – Cité médiévale Vienne
Gratuit. Départ de la visite à l’office du tourisme.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Occupant l’extrémité du promontoire de la ville haute, le château témoigne encore de la puissance des évêques de Poitiers, seigneurs de Chauvigny.
Office de Tourisme – Cité médiévale 5 rue Saint-Pierre, 86300 Chauvigny Chauvigny 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 46 39 01 https://visitpoitiers.fr/decouvrir-grand-poitiers/chauvigny/ Classée parmi les plus beaux détours de France, la Cité Médiévale se distingue par ses cinq châteaux forts dressés sur le même éperon rocheux. L’un d’eux, le château des Évêques, accueille un fameux spectacle de fauconnerie : 100% pittoresque !
Château d’Harcourt – Aux origines du pouvoir à Chauvigny
©Photothèque des musées de Chauvigny
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