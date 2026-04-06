Fête Médiévale de Combourg Combourg

Combourg

Fête Médiévale de Combourg

Château de Combourg Combourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Les 2 et 3 mai, le parc du Château de Combourg ouvre ses portes sur un royaume où l’histoire se mêle à la légende.

Fort du succès des éditions passées, la forteresse romantique de Chateaubriand se métamorphose en un monde inspiré des Sept Couronnes batailles, intrigues, festins et magie seront au rendez-vous.

Que vos épées soient affûtées

Campements de guerriers, démonstrations de combats épiques, initiations aux armes pour les futurs chevaliers comme pour les grands maîtres en herbe… Sur ces terres, seuls les braves survivent.

Le Trône de Fer vous attend, prenez place sur le siège le plus convoité des Sept Royaumes. Jon Snow et Daenerys rôdent dans l’enceinte du château saurez-vous les reconnaître avant qu’ils ne disparaissent dans l’ombre ?

Le Marché des Guildes plus de 40 artisans venus des quatre coins du royaume vous proposeront leurs créations armures et bijoux forgés, tenues dignes des grandes maisons, potions d’herboriste, livres anciens, objets en cuir et trésors venus de terres lointaines…

Les Chroniques du Château musiques des terres anciennes, contes des citadelles, jeux épiques et parcours du Petit Chevalier pour les héritiers de sang royal… Une fête vivante et immersive pour toute la famille, du plus jeune Stark au plus aguerri des Targaryen.

Concours de cosplay — Nouveau cette année

Qui revendiquera le Trône ? Endossez votre destinée héros maudit, reine des dragons, Marcheur Blanc, druide des forêts oubliées…

Défilez devant la foule. Le public jugera. Le château tranchera.

Les places sont aussi rares que l’acier valyrien. Ne tardez pas.

INFOS PRATIQUES

Samedi 2 et dimanche 3 mai 2026

10h 18h (dernière entrée 16h30)

Entrée payante billets non remboursables

Visite guidée + accès parc billetterie uniquement sur place

Animations dans le parc réservation en ligne ou achat sur place

Restauration sur place. .

Château de Combourg Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 73 22 95

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L’événement Fête Médiévale de Combourg Combourg a été mis à jour le 2026-04-06 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel