Fête médiévale de Lusignan

Lusignan Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Les 18 et 19 juillet 2026, la Lusignan remonte le temps à l’occasion de la 22ᵉ Fête Médiévale.

Le samedi de 14h à 23h et le dimanche de 10h à 18h, la cité se pare de ses plus beaux atours pour accueillir gentes dames, nobles seigneurs et curieux venus du Poitou et d’ailleurs.

Au programme un grand marché médiéval mettant à l’honneur produits du terroir et métiers d’art, dans une ambiance digne des foires d’antan. Les visiteurs pourront rencontrer des artisans passionnés et assister à des démonstrations de savoir-faire calligraphie, archerie, frappe de monnaie, broderie, filage de laine, tournage sur bois, taille de pierre, coutellerie, travail du cuir…

Une immersion vivante et festive au cœur du Moyen Âge, entre tradition, artisanat et esprit chevaleresque. .

Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 43 31 48 mairie@lusignan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête médiévale de Lusignan

L’événement Fête médiévale de Lusignan Lusignan a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de Grand Poitiers