Lusignan

Mélusik

Lusignan Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-29

Le festival de musique Mélusik revient à Lusignan ! Profitez de concerts et spectacles gratuits avec une programmation qui mélange rock, pop, électro, folk, swing et performances décalées. .

Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine melusik.info@gmail.com

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English : Mélusik

L’événement Mélusik Lusignan a été mis à jour le 2026-05-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne