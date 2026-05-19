Mélusik Lusignan
Mélusik Lusignan lundi 29 juin 2026.
Lusignan
Mélusik
Lusignan Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-29
Le festival de musique Mélusik revient à Lusignan ! Profitez de concerts et spectacles gratuits avec une programmation qui mélange rock, pop, électro, folk, swing et performances décalées. .
Lusignan 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine melusik.info@gmail.com
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English : Mélusik
L’événement Mélusik Lusignan a été mis à jour le 2026-05-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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