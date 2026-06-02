Saint-Dizier-la-Tour

Fête médiévale des Mottes de l’An Mil

Hameau de la Tour (Petite Mottes) Saint-Dizier-la-Tour Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Chaque été, les 14 et 15 août, ce sont près de 2000 visiteurs qui découvrent les nombreuses activités proposées par notre association et qui savourent les délicieux menus proposés.

Camps médiévaux avec son marché médiéval et différentes animations associées spectacles de troubadours, combats, ateliers de démonstration, tir à l’arc, promenade en chariot …

Animation toute la journée sur 2 jours, Diner le 14 le soir.

Diner médiéval avec spectacle, restauration rapide sur place en journée (Crêpes, grillades, etc…)

Prêt gratuit de déguisements afin de participer à l’ambiance, sur un site exceptionnel dont l’histoire est racontée aux visiteurs qui le désirent.

Le marché médiéval regroupe à la fois des victuailles, épices et breuvages mais aussi de nombreux artisans travail du cuir, du bois, de la céramique, du fer ; bijoux, étoffes, décoration, outils et armes. .

Hameau de la Tour (Petite Mottes) Saint-Dizier-la-Tour 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 98 82 02 mottes.castrales.23@gmail.com

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English : Fête médiévale des Mottes de l’An Mil

L’événement Fête médiévale des Mottes de l’An Mil Saint-Dizier-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-02 par Creuse Tourisme