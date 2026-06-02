Saint-Dizier-la-Tour

OT Mobile Festival des mottes castrales de l’An Mil

Filature Fonty Saint-Dizier-la-Tour Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Cette année votre office de tourisme devient mobile et assurera ses missions de renseignement en tenant des bureaux hors-les-murs

On vient à vous Vendredi 14 et Samedi 15 août Retrouvez-nous au festival des mottes castrales de l’an mil

On a hâte de vous retrouvez et de partager avec vous notre passion pour la Creuse (et aussi un peu l’Auvergne…) .

Filature Fonty Saint-Dizier-la-Tour 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 17 13 tourisme@marcheetcombraille.fr

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English : OT Mobile Festival des mottes castrales de l’An Mil

L’événement OT Mobile Festival des mottes castrales de l’An Mil Saint-Dizier-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-02 par Marche et Combraille en Aquitaine