Fête médiévale du Château de Digoine Lieu-dit Digoine Palinges

Palinges

Fête médiévale du Château de Digoine

Lieu-dit Digoine Château de Digoine Palinges Saône-et-Loire

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Jean-Louis Rémilleux, propriétaire et producteur de Secrets d’Histoire (présenté par Stéphane Bern), ainsi que les membres de l’équipe du château organisent la Première Fête Médiévale de Digoine. Cet évènement se déroulera les samedi 13 & dimanche 14 juin 2026 de 10h à 18h.À l’occasion de ce week-end de festivités, des compagnies et des artisans de qualité ont rejoint l’équipe du château afin de proposer des activités variées Au programme combats, tirs à l’arc, spectacles équestres, fauconnerie, concerts, danses, marché et restauration. .

Lieu-dit Digoine Château de Digoine Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 20 27 contact@chateaudedigoine.fr

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English : Fête médiévale du Château de Digoine

L’événement Fête médiévale du Château de Digoine Palinges a été mis à jour le 2026-05-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)