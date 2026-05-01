Palinges

Nuit Européenne des Musées PALINGES

17, rue de l’église Palinges Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Nuit des Musées, le Musée des arts et Traditions Populaires de Palinges ouvrira exceptionnellement ses portes pour une visite nocturne de ses collections .

17, rue de l’église Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 11 88 les-amis.-du-passe@orange.fr

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English : Nuit Européenne des Musées PALINGES

L’événement Nuit Européenne des Musées PALINGES Palinges a été mis à jour le 2026-05-20 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III