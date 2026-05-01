Fête mondiale du Jeu Coteaux-du-Blanzacais
Fête mondiale du Jeu Coteaux-du-Blanzacais samedi 30 mai 2026.
Coteaux-du-Blanzacais
Fête mondiale du Jeu
Bourg de Blanzac Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
C’est reparti pour une nouvelle édition de la fête mondiale du jeu. Jeux divers et surdimensionnés, ateliers, jeux numériques etc… Projection de Super Mario Galaxy à 18h00!
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Bourg de Blanzac Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95
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English : World Game Day
It’s that time again for another edition of the World Games Festival. A variety of games, including giant-sized ones, workshops, digital games and more… Screening of Super Mario Galaxy at 6 pm!
L’événement Fête mondiale du Jeu Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Sud Charente
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