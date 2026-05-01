Coteaux-du-Blanzacais

Fête mondiale du Jeu

Bourg de Blanzac Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

C’est reparti pour une nouvelle édition de la fête mondiale du jeu. Jeux divers et surdimensionnés, ateliers, jeux numériques etc… Projection de Super Mario Galaxy à 18h00!

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Bourg de Blanzac Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95

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English : World Game Day

It’s that time again for another edition of the World Games Festival. A variety of games, including giant-sized ones, workshops, digital games and more… Screening of Super Mario Galaxy at 6 pm!

L’événement Fête mondiale du Jeu Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme du Sud Charente