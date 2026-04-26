Fête mondiale du jeu Médiathèque Françoise Sagan Paris

Dès 15h, retrouvez nous dans le Square Alban Satragne avec un espace pour les touts petits, des jeux géants, des jeux d’adresse, des jeux de société et une buvette.

Un moment convivial pour tous les âges !

Le Pari’s des Faubourgs et la médiathèque Françoise Sagan vous invitent à la fête mondiale du jeu !

Le mercredi 27 mai 2026

de 15h00 à 19h00

gratuit

L’accès est gratuit et ouvert à tous.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T15:00:00+02:00_2026-05-27T19:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan



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