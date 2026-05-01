Fête mondiale du jeu Rue Jacques Prévert Trégunc

Trégunc

Fête mondiale du jeu

Rue Jacques Prévert Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

A l’occasion de 26ème édition de la fête mondiale du jeu, la MJC Le Sterenn organise deux journées consacrées aux JEUX .

Vendredi 29 mai 2026: Soirée exceptionnelle

A cette occasion, notre ludothécaire sera là pour vous donner à toutes et tous l’envie de jouer!

Vendredi sera une soirée jeux exceptionnelle et samedi sera un moment propice pour mettre en valeur des nouveaux jeux.

Samedi 30 mai 2026: Journée fête du jeu

L’animation est accessible à toutes et tous, petits et grands, en famille, entre amis, ou en solo…de nombreux espaces de jeux seront proposés.

Possibilité de pique-nique. Chacun, chacune ramène un plat à partager où son propre repas. .

Rue Jacques Prévert Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête mondiale du jeu

L’événement Fête mondiale du jeu Trégunc a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA