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Fête mondiale du jeu Rue Jacques Prévert Trégunc

Fête mondiale du jeu Rue Jacques Prévert Trégunc vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Rue Jacques Prévert

Adresse : Le Sterenn

Ville : 29910 Trégunc

Département : Finistère

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Trégunc

Fête mondiale du jeu

Rue Jacques Prévert Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-29

A l’occasion de 26ème édition de la fête mondiale du jeu, la MJC Le Sterenn organise deux journées consacrées aux JEUX .

Vendredi 29 mai 2026: Soirée exceptionnelle
A cette occasion, notre ludothécaire sera là pour vous donner à toutes et tous l’envie de jouer!
Vendredi sera une soirée jeux exceptionnelle et samedi sera un moment propice pour mettre en valeur des nouveaux jeux.

Samedi 30 mai 2026: Journée fête du jeu
L’animation est accessible à toutes et tous, petits et grands, en famille, entre amis, ou en solo…de nombreux espaces de jeux seront proposés.

Possibilité de pique-nique. Chacun, chacune ramène un plat à partager où son propre repas.   .

Rue Jacques Prévert Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93 

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English : Fête mondiale du jeu

L’événement Fête mondiale du jeu Trégunc a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA

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