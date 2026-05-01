Fête mondiale du jeu Rue Jacques Prévert Trégunc
Fête mondiale du jeu Rue Jacques Prévert Trégunc vendredi 29 mai 2026.
Trégunc
Fête mondiale du jeu
Rue Jacques Prévert Le Sterenn Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
A l’occasion de 26ème édition de la fête mondiale du jeu, la MJC Le Sterenn organise deux journées consacrées aux JEUX .
Vendredi 29 mai 2026: Soirée exceptionnelle
A cette occasion, notre ludothécaire sera là pour vous donner à toutes et tous l’envie de jouer!
Vendredi sera une soirée jeux exceptionnelle et samedi sera un moment propice pour mettre en valeur des nouveaux jeux.
Samedi 30 mai 2026: Journée fête du jeu
L’animation est accessible à toutes et tous, petits et grands, en famille, entre amis, ou en solo…de nombreux espaces de jeux seront proposés.
Possibilité de pique-nique. Chacun, chacune ramène un plat à partager où son propre repas. .
Rue Jacques Prévert Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93
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English : Fête mondiale du jeu
L’événement Fête mondiale du jeu Trégunc a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA
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