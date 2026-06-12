Les Angles

FÊTE NATIONALE 14 JUILLET

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

11H Dépôt de gerbe. Parvis de la Mairie.

11H30: Apéritif offert à la population avec Le Vagabond Bien Aimé et son orgue de Barbarie.

Dès 17H MERCAT D’AQUI

Marché de producteurs et d’artisans locaux.

Restauration sur place et Braséro à dis…

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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

11:00 a.m.: Wreath laying. Town Hall plaza.

11:30 a.m.: Complimentary aperitif for the public featuring Le Vagabond Bien-Aimé and his barrel organ.

Starting at 5 PM: MERCAT D’AQUI

Market featuring local farmers and artisans.

On-site dining and bonfire available…

L’événement FÊTE NATIONALE 14 JUILLET Les Angles a été mis à jour le 2026-06-12 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION