FÊTE NATIONALE 14 JUILLET Les Angles
FÊTE NATIONALE 14 JUILLET Les Angles mardi 14 juillet 2026.
Les Angles
FÊTE NATIONALE 14 JUILLET
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 00:00:00
Date(s) :
2026-07-14
11H Dépôt de gerbe. Parvis de la Mairie.
11H30: Apéritif offert à la population avec Le Vagabond Bien Aimé et son orgue de Barbarie.
Dès 17H MERCAT D’AQUI
Marché de producteurs et d’artisans locaux.
Restauration sur place et Braséro à dis…
.
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
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English :
11:00 a.m.: Wreath laying. Town Hall plaza.
11:30 a.m.: Complimentary aperitif for the public featuring Le Vagabond Bien-Aimé and his barrel organ.
Starting at 5 PM: MERCAT D’AQUI
Market featuring local farmers and artisans.
On-site dining and bonfire available…
L’événement FÊTE NATIONALE 14 JUILLET Les Angles a été mis à jour le 2026-06-12 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
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