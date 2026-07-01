Informations pratiques

Frontignan

FÊTE NATIONALE 2026 DE FRONTIGNAN

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Commémorations, joutes, animation musicale et le traditionnel feu d’artifice, tiré en hauteur pour être visible de tous autour de Frontignan la Peyrade.

Commémorations, joutes, animation musicale et le traditionnel feu d’artifice, tiré en hauteur pour être visible de tous autour de Frontignan la Peyrade.

Programme

– 9h30 commémoration, place Jean-Jaurès.

– 11h cérémonie et défilé des jouteurs, place de l’Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès, plan d’Encarneau, rue du Canal, quai Voltaire, boulevard de la République, boulevard Gambetta, rue Député Lucien-Salette, rue Saint-Paul, rue Baumelle et retour place de l’Hôtel de Ville.

– 14h défilé des jouteurs, place de l’Hôtel de Ville vers le plan du Bassin.

– 14h30 Coupe de France de joutes, quais des jouteurs et du Carmaus. Remise des prix sur place vers 19h.

– Dès 21h tournoi local de joutes, quais des jouteurs et du Caramus. Remise des prix, quai du Caramus, local SJF.

– 22h distribution des lampions et retraite aux flambeaux en musique, place de l’Hôtel de Ville.

– 22h30 feu d’artifice, tiré en hauteur, visible de la plage, de l’aire des Loisirs, du plan du Bassin.

– 23h soirée musicale, orchestre Krystal Noir. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00

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English :

Commemorations, tournaments, musical performances, and the traditional fireworks display, launched high into the sky so they can be seen by everyone around Frontignan-la-Peyrade.

L’événement FÊTE NATIONALE 2026 DE FRONTIGNAN Frontignan a été mis à jour le 2026-07-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE