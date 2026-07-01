SOIREE GUINGUETTE AU DOMAINE DE SELHAC Frontignan
mercredi 8 juillet 2026 · Frontignan
Informations pratiques
Frontignan
SOIREE GUINGUETTE AU DOMAINE DE SELHAC
Frontignan Hérault
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Le DOMAINE DE SELHAC vous ouvre à nouveau ses portes pour la deuxième soirée guinguette de la saison !
Au programme musique live avec le groupe LES MEMORIES , bar et petite restauration avec notre incontournable brasucade ainsi que d’autres spécialités locales
Venez découvrir le domaine et profiter du parc dans l’ambiance de ce groupe mythique. Le trio musical se produit sur scène depuis plus de 25 ans avec un répertoire varié passant du rock au r&b ainsi que la pop. Bonne humeur et rock’n’roll seront au rendez-vous !
Réservation obligatoire —> places limitées. Tables réservées ou placement libre
Droit d’entrée 4 € (gratuit pour les moins de 18 ans) qui permet la participation à une tombola. Plusieurs lots à gagner dont une nuit pour deux personnes dans l’une de nos chambres d’hôtes ?
Soirée kid’s friendly ! Les enfants sont les bienvenus
Infos et résas Caroline 06.60.89.65.64 / carolinesala@domainedeselhac. .
Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 60 89 65 64 caroline.sala@domainedeselhac.com
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English :
L’événement SOIREE GUINGUETTE AU DOMAINE DE SELHAC Frontignan a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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