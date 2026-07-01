Informations pratiques

Argueil

Fête Nationale à Argueil

Argueil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Venez célébrer le 14 juillet à Argueil !

À partir de 12h30, pique-nique géant au parc Cordonnier, après-midi festive pour petits et grands, musique, rires et jeux pour toutes et tous ! .

Argueil 76780 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 70 28

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English : Fête Nationale à Argueil

L’événement Fête Nationale à Argueil Argueil a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray