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AGENDA · Argueil

Fête Nationale à Argueil Argueil

mardi 14 juillet 2026 · Argueil

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
12:30:00
Ville
76780 Argueil
Département
Seine-Maritime
Tarif

Argueil

Fête Nationale à Argueil

Argueil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Venez célébrer le 14 juillet à Argueil !
À partir de 12h30, pique-nique géant au parc Cordonnier, après-midi festive pour petits et grands, musique, rires et jeux pour toutes et tous !   .

Argueil 76780 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 70 28 

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English : Fête Nationale à Argueil

L’événement Fête Nationale à Argueil Argueil a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray

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