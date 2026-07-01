Fête Nationale à Dieulouard Stade Marcel Crusem Dieulouard

Informations pratiques

Dieulouard

Fête Nationale à Dieulouard

Stade Marcel Crusem Rue Maurice Ravel Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 19:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

FETE NATIONALE Feu d’artifice DIEULOUARD

Dimanche 12 juillet 2026 – Tir à 22h45 au Stade Marcel Crusem

La Ville de Dieulouard vous invite à célébrer la Fête nationale lors d’une soirée conviviale ouverte à toutes et tous.

Au programme animations, restauration et feu d’artifice haut en couleurs.

Restauration sur place dès 19h30 avec l’ES Val de Moselle 54

Buvette (boissons soft uniquement)

Barbe à papa & Glaces

Entrée gratuite

Rappel l’alcool est strictement interdit dans l’enceinte du stade.

Venez nombreux profiter de cette soirée estivale et festive à Dieulouard !Tout public

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Stade Marcel Crusem Rue Maurice Ravel Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 23 57 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

NATIONAL HOLIDAY? Fireworks DIEULOUARD%A0

Sunday, July 12, 2026 ?%A0Fireworks at 10:45 p.m. at Marcel Crusem Stadium

The City of Dieulouard invites you to celebrate National Day during a fun-filled evening open to everyone.

On the program: entertainment, food, and a colorful fireworks display.%A0

%A0 %A0 Food available on-site starting at 7:30 p.m., provided by ES Val de Moselle 54

%A0 %A0 Refreshment stand (soft drinks only)%A0

%A0 %A0 Cotton candy & ice cream

Free admission

Reminder: Alcohol is strictly prohibited inside the stadium.

Come out in large numbers to enjoy this festive summer evening in Dieulouard!

L’événement Fête Nationale à Dieulouard Dieulouard a été mis à jour le 2026-07-01 par OT PONT A MOUSSON