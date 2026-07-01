Fête Nationale à Dieulouard Stade Marcel Crusem Dieulouard
dimanche 12 juillet 2026 · Stade Marcel Crusem · Dieulouard
Informations pratiques
Dieulouard
Fête Nationale à Dieulouard
Stade Marcel Crusem Rue Maurice Ravel Dieulouard Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 19:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
FETE NATIONALE Feu d’artifice DIEULOUARD
Dimanche 12 juillet 2026 – Tir à 22h45 au Stade Marcel Crusem
La Ville de Dieulouard vous invite à célébrer la Fête nationale lors d’une soirée conviviale ouverte à toutes et tous.
Au programme animations, restauration et feu d’artifice haut en couleurs.
Restauration sur place dès 19h30 avec l’ES Val de Moselle 54
Buvette (boissons soft uniquement)
Barbe à papa & Glaces
Entrée gratuite
Rappel l’alcool est strictement interdit dans l’enceinte du stade.
Venez nombreux profiter de cette soirée estivale et festive à Dieulouard !Tout public
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Stade Marcel Crusem Rue Maurice Ravel Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 23 57 18
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English :
NATIONAL HOLIDAY? Fireworks DIEULOUARD%A0
Sunday, July 12, 2026 ?%A0Fireworks at 10:45 p.m. at Marcel Crusem Stadium
The City of Dieulouard invites you to celebrate National Day during a fun-filled evening open to everyone.
On the program: entertainment, food, and a colorful fireworks display.%A0
%A0 %A0 Food available on-site starting at 7:30 p.m., provided by ES Val de Moselle 54
%A0 %A0 Refreshment stand (soft drinks only)%A0
%A0 %A0 Cotton candy & ice cream
Free admission
Reminder: Alcohol is strictly prohibited inside the stadium.
Come out in large numbers to enjoy this festive summer evening in Dieulouard!
L’événement Fête Nationale à Dieulouard Dieulouard a été mis à jour le 2026-07-01 par OT PONT A MOUSSON