Fête nationale à Mérigny Mérigny
Fête nationale à Mérigny Mérigny lundi 13 juillet 2026.
Mérigny
Fête nationale à Mérigny
Route de Puychevrier Mérigny Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice suivi d’un bal pour cette soirée festive.
Buvette et restauration sur place lors de cette soirée. Feu d’artifice. .
Route de Puychevrier Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 86 60 02
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English :
Fireworks followed by a ball for this festive evening.
L’événement Fête nationale à Mérigny Mérigny a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne
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