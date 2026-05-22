Mérigny

Fête nationale à Mérigny

Route de Puychevrier Mérigny Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice suivi d’un bal pour cette soirée festive.

Buvette et restauration sur place lors de cette soirée. Feu d’artifice. .

Route de Puychevrier Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 86 60 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fireworks followed by a ball for this festive evening.

L’événement Fête nationale à Mérigny Mérigny a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne