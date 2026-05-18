Mérigny

Soirée escalade

Mérigny Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22 21:00:00

Date(s) :

2026-07-22

La saison estivale de la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse propose pendant les vacances des activités à faire en famille en soirée.Familles

Cet été, nos animations estivales vous invitent à partager des soirées inoubliables, entre descentes en canoë, escalade, pêche et bivouac. Encadré par des professionnels passionnés, retrouvez nous pour des aventures accessibles à tous (à partir de 8 ans), dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Enfilez vos baskets, rassemblez petits et grands, et venez créer de beaux souvenirs en pleine nature ! 5 .

Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 60 secretariat@cc-brennevaldecreuse.fr

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English :

The summer season of the Community of Communes Brenne Val de Creuse offers during the summer vacations canoe trips in the evening, with tasting at the arrival.

L’événement Soirée escalade Mérigny a été mis à jour le 2026-05-18 par Destination Brenne