Mérigny

Concert classique: duo Violoncelle-guitare

6 place du 8 mai Mérigny Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Concert de musique classique par l’association Orphée avec un Duo violoncelle et guitare.

Duo violoncelle-guitare: Musique classique du 19e à nos jours. Schubert, Falla, Albeniz… Avec Benjamin Valette et Thinault Reznicek. .

6 place du 8 mai Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 42 71

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English :

Classical music concert by the Orphée association with Adeline Cartier, harpsichord and Géraldine Thébault, flute.

L’événement Concert classique: duo Violoncelle-guitare Mérigny a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne