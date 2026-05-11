Concert classique: duo Violoncelle-guitare Mérigny
Concert classique: duo Violoncelle-guitare Mérigny dimanche 5 juillet 2026.
Mérigny
Concert classique: duo Violoncelle-guitare
6 place du 8 mai Mérigny Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Concert de musique classique par l’association Orphée avec un Duo violoncelle et guitare.
Duo violoncelle-guitare: Musique classique du 19e à nos jours. Schubert, Falla, Albeniz… Avec Benjamin Valette et Thinault Reznicek. .
6 place du 8 mai Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 42 71
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English :
Classical music concert by the Orphée association with Adeline Cartier, harpsichord and Géraldine Thébault, flute.
L’événement Concert classique: duo Violoncelle-guitare Mérigny a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne
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