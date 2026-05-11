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Concert classique: duo Violoncelle-guitare Mérigny

Concert classique: duo Violoncelle-guitare Mérigny

Concert classique: duo Violoncelle-guitare Mérigny dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : 6 place du 8 mai

Ville : 36220 Mérigny

Département : Indre

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Mérigny

Concert classique: duo Violoncelle-guitare

6 place du 8 mai Mérigny Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Concert de musique classique par l’association Orphée avec un Duo violoncelle et guitare.
Duo violoncelle-guitare: Musique classique du 19e à nos jours. Schubert, Falla, Albeniz… Avec Benjamin Valette et Thinault Reznicek.   .

6 place du 8 mai Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 42 71 

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English :

Classical music concert by the Orphée association with Adeline Cartier, harpsichord and Géraldine Thébault, flute.

L’événement Concert classique: duo Violoncelle-guitare Mérigny a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Brenne

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