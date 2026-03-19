Brocante

Route de Puychevrier Mérigny Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Autour de 80 exposants. Le rendez-vous de l’été à Mérigny.

Brocante annuelle d’été organisée par le comité des fêtes.

Buvette et restauration sur place. .

Route de Puychevrier Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 42 71 merigny.comitedesfetes@gmail.com

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English :

Around 80 exhibitors. The summer event in Mérigny.

L’événement Brocante Mérigny a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne