Brocante Mérigny
Brocante Mérigny dimanche 19 avril 2026.
Brocante
Route de Puychevrier Mérigny Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Autour de 80 exposants. Le rendez-vous de l’été à Mérigny.
Brocante annuelle d’été organisée par le comité des fêtes.
Buvette et restauration sur place. .
Route de Puychevrier Mérigny 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 42 71 merigny.comitedesfetes@gmail.com
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English :
Around 80 exhibitors. The summer event in Mérigny.
L’événement Brocante Mérigny a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Brenne