Informations pratiques

Saint-Germain-le-Gaillard

Fête Nationale à Saint-Germain-le-Gaillard

Saint-Germain-le-Gaillard Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Fête Nationale à Saint-Germain-le-Gaillard

Célébrez la Fête nationale en profitant des nombreuses animations prévues à Saint-Germain-le-Gaillard !

Au programme

– Dès 17h Jeux extérieurs pour petits et grands (tir à la carabine, pétanque, molkky…)

– 19h Apéritif offert par la municipalité

– 19h15 Prestation d’Adèle, jeune chanteuse

– 20h15 Concert du groupe Golden Age (pop-rock)

– 22h30 Retraite aux flambeaux

Frites et café offerts par la mairie

Barbecues à disposition apportez vos grillades, salades et boissons pour profiter pleinement de cette soirée placée sous le signe de la bonne humeur et du partage.

Venez en famille, entre amis ou entre voisins pour célébrer ensemble les couleurs de la République ! .

Saint-Germain-le-Gaillard 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 61 71 99 63

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English :

National Festival of Saint-Germain-le-Gaillard

L’événement Fête Nationale à Saint-Germain-le-Gaillard Saint-Germain-le-Gaillard a été mis à jour le 2026-07-04 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE