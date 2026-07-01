AGENDA · Saint-Germain-le-Gaillard
Visite de l’église, Eglise, Saint-Germain-le-Gaillard
samedi 19 septembre 2026 · Eglise · Saint-Germain-le-Gaillard
Informations pratiques
Visite de l’église 19 et 20 septembre Eglise Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite libre avec documentation de l’église.
Eglise 3 rue des Tilleuls, 28190 Saint-Germain-le-Gaillard Saint-Germain-le-Gaillard 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Visite libre avec documentation de l’église
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