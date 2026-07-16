Visite guidée du manoir, Manoir de Bunehou, Saint-Germain-le-Gaillard

Informations pratiques

Visite guidée du manoir Dimanche 20 septembre, 10h30, 15h30 Manoir de Bunehou Manche

Durée 1h15, 4€, gratuit <18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00 Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 - 2026-09-20T16:45:00+02:00

Retracer l’histoire du manoir de Bunehou des origines jusqu’à la période contemporaine, détailler les transformations de son architecture du XIVe siècle à nos jours et découvrir les parties intérieures restaurées.

Manoir de Bunehou Manoir de Bunehou, 50340 Saint-Germain-le-Gaillard Saint-Germain-le-Gaillard 50340 Manche Normandie 02 33 93 54 48 http://manoir-de-bunehou.com/ L’existence d’un fief seigneurial à Bunehou est attestée depuis au moins le 12ème siècle, le manoir, tel qu’il se présente aujourd’hui, a été édifié à partir du 14ème siècle selon un plan de type anglo-normand et a été considérablement transformé à l’époque renaissance. Les travaux de restauration en cours ainsi que la création d’un jardin redonnent vie au site. A partir du bourg de St Germain le Gaillard, prendre la D131 direction Le Vrétot sur 1,2 km. Parking à disposition.

Retracer l’histoire du manoir de Bunehou des origines jusqu’à la période contemporaine, détailler les transformations de son architecture du 14e siècle à nos jours et découvrir les parties…

© Didier Viejo