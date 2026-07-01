Fête Nationale à Saint-Sylvestre-sur-Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot
mardi 14 juillet 2026 · Saint-Sylvestre-sur-Lot
Informations pratiques
Saint-Sylvestre-sur-Lot
Fête Nationale à Saint-Sylvestre-sur-Lot
En bord de Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14 00:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Fête Nationale soirée moules-frites, bal et feu d’artifice !
Pour célébrer la Fête Nationale dans la convivialité et la bonne humeur, l’ASPSS Rugby XV et la municipalité vous invitent à une soirée festive !
Repas moules-frites: sur réservation avant le 10 juillet
Inscriptions auprès de la quincaillerie Brico Services Conseils
Soirée dansante animée par DJ Jhon’s, début vers 20h
Feu d’artifice à 23h, pour clôturer la soirée en beauté et illuminer le ciel de notre commune ! .
En bord de Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 23 07 mairie@saintsylvestresurlot.com
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English : Fête Nationale à Saint-Sylvestre-sur-Lot
L’événement Fête Nationale à Saint-Sylvestre-sur-Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Vallée du Lot et Garonne