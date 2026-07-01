Informations pratiques

Saint-Sylvestre-sur-Lot

Fête Nationale à Saint-Sylvestre-sur-Lot

En bord de Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:30:00

fin : 2026-07-14 00:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Fête Nationale soirée moules-frites, bal et feu d’artifice !

Pour célébrer la Fête Nationale dans la convivialité et la bonne humeur, l’ASPSS Rugby XV et la municipalité vous invitent à une soirée festive !

Repas moules-frites: sur réservation avant le 10 juillet

Inscriptions auprès de la quincaillerie Brico Services Conseils

Soirée dansante animée par DJ Jhon’s, début vers 20h

Feu d’artifice à 23h, pour clôturer la soirée en beauté et illuminer le ciel de notre commune ! .

En bord de Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 23 07 mairie@saintsylvestresurlot.com

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English : Fête Nationale à Saint-Sylvestre-sur-Lot

L’événement Fête Nationale à Saint-Sylvestre-sur-Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Vallée du Lot et Garonne