Aigondigné

Fête nationale

stade René Gaillard Aigondigné Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 07:00:00

fin : 2026-07-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Animations sur toute la journée dans les bourgs de village de chacune des communes déléguées.

Repas du soir assuré par les ACCA d’Aigonnay, Mougon et Thorigné

Moules (ou saucisses) frites + fromage + dessert boissons non comprises

Réservation auprès de la mairie principale de Mougon Règlement par chèque

Programme

THORIGNÉ 7h chauffe du four et cuisson du pain 12h pique-nique

SAINTE BLANDINE 8h chauffe du four et cuisson du pain (four de Tauché) 12h pique-nique (préau de Tauché) 10h/18h aéromodélisme (champ de Sainte Blandine signalisation sur place)

AIGONNAY 9h randonnée de 8km 12h pique nique 14h jeux

MOUGON (STADE) 9h randonnée de 7 km 12h pique-nique 14h30 concours de pétanque 20h30 flash mob 20h dîner 19h30/21h30 animation musicale 21h30/0h30 bal populaire 23h feu d’artifice .

stade René Gaillard Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 90 19 mairie@aigondigne.fr

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Aigondigné a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pays Mellois