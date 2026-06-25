Fête nationale Route aux moines Aigrefeuille-d’Aunis

Aigrefeuille-d’Aunis

Fête nationale

Route aux moines Lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 07:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

A l’occasion de la Fête Nationale, différentes animations vous seront proposées sur le site du lac de Frace à Aigrefeuille d’Aunis.

Randonnées, jeux pour enfants, repas champêtre et spectacle.

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Route aux moines Lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 53 53 contact@mairie-aigrefeuille.fr

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English :

To celebrate the Fête Nationale, a variety of events will be held on the Lac de Frace site in Aigrefeuille d?Aunis.

Excursions, games for children, a country-style meal and a show.

L’événement Fête nationale Aigrefeuille-d’Aunis a été mis à jour le 2026-06-25 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin