Fête nationale Route aux moines Aigrefeuille-d’Aunis
Fête nationale Route aux moines Aigrefeuille-d’Aunis mardi 14 juillet 2026.
Aigrefeuille-d’Aunis
Fête nationale
Route aux moines Lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
A l’occasion de la Fête Nationale, différentes animations vous seront proposées sur le site du lac de Frace à Aigrefeuille d’Aunis.
Randonnées, jeux pour enfants, repas champêtre et spectacle.
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Route aux moines Lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 53 53 contact@mairie-aigrefeuille.fr
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English :
To celebrate the Fête Nationale, a variety of events will be held on the Lac de Frace site in Aigrefeuille d?Aunis.
Excursions, games for children, a country-style meal and a show.
L’événement Fête nationale Aigrefeuille-d’Aunis a été mis à jour le 2026-06-25 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin