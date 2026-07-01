Informations pratiques

Ammerschwihr

Fête nationale

Place du Général de Gaulle Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Concert de la musique municipale à 21h30, défilé au lampions dans les rues du village à 21h. Buvette et restauration avec tartes flambées.

Venez célébrer la fête nationale à Ammerschwihr !

Au programme, vous retrouverez

A partir de 19h, buvette, petite restauration avec tartes flambées et bons vins des viticulteurs d’Ammerschwihr.

20h45 ressemblement, 21h défilé aux lampions avec les pompiers à travers les rues de la ville.

Concert de la musique municipale d’Ammerschwihr à 21h30

Une belle soirée conviviale et festive. 0 .

Place du Général de Gaulle Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 12 24 contactville@ammerschwihr.net

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English :

Concert by the municipal band at 9:30pm, lantern parade through the village streets at 9pm. Refreshments and tartes flambées.

L’événement Fête nationale Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg