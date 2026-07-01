Fête nationale Ammerschwihr
lundi 13 juillet 2026 · Ammerschwihr
Informations pratiques
Ammerschwihr
Fête nationale
Place du Général de Gaulle Ammerschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:30:00
Date(s) :
2026-07-13
Concert de la musique municipale à 21h30, défilé au lampions dans les rues du village à 21h. Buvette et restauration avec tartes flambées.
Venez célébrer la fête nationale à Ammerschwihr !
Au programme, vous retrouverez
A partir de 19h, buvette, petite restauration avec tartes flambées et bons vins des viticulteurs d’Ammerschwihr.
20h45 ressemblement, 21h défilé aux lampions avec les pompiers à travers les rues de la ville.
Concert de la musique municipale d’Ammerschwihr à 21h30
Une belle soirée conviviale et festive. 0 .
Place du Général de Gaulle Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 12 24 contactville@ammerschwihr.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by the municipal band at 9:30pm, lantern parade through the village streets at 9pm. Refreshments and tartes flambées.
L’événement Fête nationale Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
À voir aussi à Ammerschwihr (Haut-Rhin)
- Balade gourmande au coeur du vignoble Ammerschwihr 15 juillet 2026
- Apéro gourmand cinéphile au domaine Heitzmann Alphonse Ammerschwihr 17 juillet 2026
- Balade au crépuscule dans les vignes Ammerschwihr 29 juillet 2026
- Apéro gourmand au domaine Meyer Théodore Ammerschwihr 7 août 2026