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AGENDA · Ammerschwihr

Fête nationale Ammerschwihr

lundi 13 juillet 2026 · Ammerschwihr

Fête nationale Ammerschwihr

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place du Général de Gaulle
Ville
68770 Ammerschwihr
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Ammerschwihr

Fête nationale

Place du Général de Gaulle Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Concert de la musique municipale à 21h30, défilé au lampions dans les rues du village à 21h. Buvette et restauration avec tartes flambées.
Venez célébrer la fête nationale à Ammerschwihr ! 

Au programme, vous retrouverez  

A partir de 19h, buvette, petite restauration avec tartes flambées et bons vins des viticulteurs d’Ammerschwihr.
20h45 ressemblement, 21h défilé aux lampions avec les pompiers à travers les rues de la ville. 
Concert de la musique municipale d’Ammerschwihr à 21h30

Une belle soirée conviviale et festive. 0  .

Place du Général de Gaulle Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 12 24  contactville@ammerschwihr.net

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English :

Concert by the municipal band at 9:30pm, lantern parade through the village streets at 9pm. Refreshments and tartes flambées.

L’événement Fête nationale Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

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