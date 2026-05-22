Fête Nationale anticipée Place de la mairie de Plounéour-Trez Plounéour-Brignogan-plages
Fête Nationale anticipée Place de la mairie de Plounéour-Trez Plounéour-Brignogan-plages lundi 13 juillet 2026.
Plounéour-Brignogan-plages
Fête Nationale anticipée
Place de la mairie de Plounéour-Trez Face à l’église de Plounéour-Trez Plounéour-Brignogan-plages Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Bal et fête nationale anticipée.
Venez danser sur cette place en cœur de village, propice à une ambiance conviviale et authentique !
Buvette et petite restauration galettes-saucisses et crêpes préparées par l’équipe du Comité d’animation Beva er Vro.
Feu d’artifice tiré en fin de soirée.
Gratuit. .
Place de la mairie de Plounéour-Trez Face à l’église de Plounéour-Trez Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 7 68 03 44 77
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L’événement Fête Nationale anticipée Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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