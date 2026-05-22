Fête Nationale anticipée Place de la mairie de Plounéour-Trez Plounéour-Brignogan-plages

Plounéour-Brignogan-plages

Fête Nationale anticipée

Place de la mairie de Plounéour-Trez Face à l’église de Plounéour-Trez Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bal et fête nationale anticipée.

Venez danser sur cette place en cœur de village, propice à une ambiance conviviale et authentique !

Buvette et petite restauration galettes-saucisses et crêpes préparées par l’équipe du Comité d’animation Beva er Vro.

Feu d’artifice tiré en fin de soirée.

Gratuit. .

Place de la mairie de Plounéour-Trez Face à l’église de Plounéour-Trez Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 7 68 03 44 77

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English :

L’événement Fête Nationale anticipée Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne