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Fête Nationale anticipée Place de la mairie de Plounéour-Trez Plounéour-Brignogan-plages

Fête Nationale anticipée Place de la mairie de Plounéour-Trez Plounéour-Brignogan-plages lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Place de la mairie de Plounéour-Trez

Adresse : Face à l'église de Plounéour-Trez

Ville : 29890 Plounéour-Brignogan-plages

Département : Finistère

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Plounéour-Brignogan-plages

Fête Nationale anticipée

Place de la mairie de Plounéour-Trez Face à l’église de Plounéour-Trez Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Bal et fête nationale anticipée.
Venez danser sur cette place en cœur de village, propice à une ambiance conviviale et authentique !
Buvette et petite restauration galettes-saucisses et crêpes préparées par l’équipe du Comité d’animation Beva er Vro.
Feu d’artifice tiré en fin de soirée.
Gratuit.   .

Place de la mairie de Plounéour-Trez Face à l’église de Plounéour-Trez Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 7 68 03 44 77 

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English :

L’événement Fête Nationale anticipée Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-05-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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