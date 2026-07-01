AGENDA · Verruyes
Fête Nationale au plan d’eau Verruyes
mardi 14 juillet 2026 · Verruyes
Informations pratiques
Verruyes
Fête Nationale au plan d’eau
Plan d’eau Verruyes Deux-Sèvres
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Mazières-en-Gâtine et Verruyes s’associent pour vous offrir une belle fête du 14 juillet à partir de 16h. .
Plan d’eau Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 88 63 04
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English : Fête Nationale au plan d’eau
L’événement Fête Nationale au plan d’eau Verruyes a été mis à jour le 2026-06-30 par CC Val de Gâtine
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