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AGENDA · Verruyes

Fête Nationale au plan d’eau Verruyes

mardi 14 juillet 2026 · Verruyes

Fête Nationale au plan d’eau Verruyes

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Plan d'eau
Ville
79310 Verruyes
Département
Deux-Sèvres
Tarif
14 14 Tarif de base plein tarif

Verruyes

Fête Nationale au plan d’eau

Plan d’eau Verruyes Deux-Sèvres

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Mazières-en-Gâtine et Verruyes s’associent pour vous offrir une belle fête du 14 juillet à partir de 16h.   .

Plan d’eau Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 88 63 04 

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English : Fête Nationale au plan d’eau

L’événement Fête Nationale au plan d’eau Verruyes a été mis à jour le 2026-06-30 par CC Val de Gâtine

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