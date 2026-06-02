Fête Nationale Aumetz
Fête Nationale Aumetz mardi 14 juillet 2026.
Aumetz
Fête Nationale
6 place de l’Hôtel de Ville Aumetz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 11:15:00
fin : 2026-07-14 22:59:00
Date(s) :
2026-07-14
Au programme de cette journée de fête nationale:
– Cérémonie Officielle devant le Monument aux Morts
– Kermesse populaire, buvette et restauration sur place
– Distribution des Lampions pour les enfants (Côté gauche de la Mairie)
– Retraite aux flambeaux, départ place de l’Hôtel de Ville
– Feu d’artifice
Durant la soirée l’animation sera proposée par l’orchestre JO MILLERTout public
0 .
6 place de l’Hôtel de Ville Aumetz 57710 Moselle Grand Est +33 3 82 91 90 63 aumetz.mairie@orange.fr
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English :
On the program for this national holiday:
– Official ceremony in front of the War Memorial
– People’s fair, refreshment stalls and on-site catering
– Distribution of lanterns for children (left side of the Town Hall)
– Torchlight procession, departure from Place de l’Hôtel de Ville
– Fireworks display
Evening entertainment by the JO MILLER band
L’événement Fête Nationale Aumetz a été mis à jour le 2026-06-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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