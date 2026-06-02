Aumetz

Fête Nationale

6 place de l’Hôtel de Ville Aumetz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 11:15:00

fin : 2026-07-14 22:59:00

Date(s) :

2026-07-14

Au programme de cette journée de fête nationale:

– Cérémonie Officielle devant le Monument aux Morts

– Kermesse populaire, buvette et restauration sur place

– Distribution des Lampions pour les enfants (Côté gauche de la Mairie)

– Retraite aux flambeaux, départ place de l’Hôtel de Ville

– Feu d’artifice

Durant la soirée l’animation sera proposée par l’orchestre JO MILLERTout public

0 .

6 place de l’Hôtel de Ville Aumetz 57710 Moselle Grand Est +33 3 82 91 90 63 aumetz.mairie@orange.fr

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English :

On the program for this national holiday:

– Official ceremony in front of the War Memorial

– People’s fair, refreshment stalls and on-site catering

– Distribution of lanterns for children (left side of the Town Hall)

– Torchlight procession, departure from Place de l’Hôtel de Ville

– Fireworks display

Evening entertainment by the JO MILLER band

L’événement Fête Nationale Aumetz a été mis à jour le 2026-06-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME