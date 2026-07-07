AGENDA · Beugnon-Thireuil
Fête Nationale Beugnon-Thireuil
lundi 13 juillet 2026 · Beugnon-Thireuil
Informations pratiques
Beugnon-Thireuil
Fête Nationale
Etangs communaux Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Etangs communaux
Vin d’honneur et lâcher de ballons avec la fanfare “Les Cadets”, repas (sur
réservation) et défilé aux lampions puis feu d’artifice à la tombée de la nuit. .
Etangs communaux Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine secretariat@beugnonthireuil.fr
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English : Fête Nationale
L’événement Fête Nationale Beugnon-Thireuil a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine
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