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Fête Nationale Beugnon-Thireuil

lundi 13 juillet 2026 · Beugnon-Thireuil

Fête Nationale Beugnon-Thireuil

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Etangs communaux
Ville
79130 Beugnon-Thireuil
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Beugnon-Thireuil

Fête Nationale

Etangs communaux Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Etangs communaux
Vin d’honneur et lâcher de ballons avec la fanfare “Les Cadets”, repas (sur
réservation) et défilé aux lampions puis feu d’artifice à la tombée de la nuit.   .

Etangs communaux Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   secretariat@beugnonthireuil.fr

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Beugnon-Thireuil a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine

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