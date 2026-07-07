Informations pratiques

Beugnon-Thireuil

Fête Nationale

Etangs communaux Beugnon-Thireuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Etangs communaux

Vin d’honneur et lâcher de ballons avec la fanfare “Les Cadets”, repas (sur

réservation) et défilé aux lampions puis feu d’artifice à la tombée de la nuit. .

Etangs communaux Beugnon-Thireuil 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine secretariat@beugnonthireuil.fr

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Beugnon-Thireuil a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine