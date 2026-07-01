Informations pratiques

Brinon-sur-Sauldre

Fête Nationale

Brinon-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-14 00:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Célébrez le 14 Juillet à Brinon-sur-Sauldre ! Défilé des pompiers, animations, jeux, retraite aux flambeaux, bal gratuit et convivialité rythmeront cette journée de fête nationale.

La commune de Brinon-sur-Sauldre vous invite à célébrer la Fête nationale le 14 juillet 2026.

Dès 10h30, assistez au défilé motorisé des sapeurs-pompiers, suivi de la revue du matériel, d’une remise de médailles et d’un vin d’honneur.

L’après-midi, profitez des jeux organisés au Jardin Anglais avant de partager un nouveau moment convivial autour du vin d’honneur, de la buvette et de la restauration.

En soirée, participez à la retraite aux flambeaux dans les rues du village, puis terminez les festivités avec un bal gratuit animé par Cyril et Chonchon jusqu’à 0h30.

Le feu d’artifice est reporté en raison des conditions climatiques. .

Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 52 70

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English :

Fête nationale in Brinon-sur-Sauldre!

L’événement Fête Nationale Brinon-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-06-30 par OT SAULDRE ET SOLOGNE