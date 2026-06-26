Marche des Tourniconteurs veillée contes Brinon-sur-Sauldre
vendredi 24 juillet 2026 · Brinon-sur-Sauldre
Informations pratiques
Brinon-sur-Sauldre
Marche des Tourniconteurs veillée contes
Départ du caquetoire Brinon-sur-Sauldre Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Du 18 au 25 juillet, la Marche des Tourniconteurs parcourt la Sologne avec des balades contées ouvertes à tous. Rendez-vous le 24 juillet à 19h à Brinon-sur-Sauldre !
Du 18 au 25 juillet, la Marche des Tourniconteurs sillonne la Sologne en proposant chaque jour une balade contée dans un village différent. Le jeudi 24 juillet à 19h, rendez-vous à Brinon-sur-Sauldre pour une veillée contes avec un départ du caquetoire. En cas de pluie, le repli est prévu à l’église.
Ouvert à tous, l’événement fonctionne sur le principe de la participation au chapeau.
Une belle occasion de découvrir le patrimoine et les paysages solognots au fil des histoires et des légendes. .
Départ du caquetoire Brinon-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 88 71 09
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English :
From July 18 to 25, the Marche des Tourniconteurs will be touring the Sologne region with storytelling walks open to everyone. See you on July 24 at 7 p.m. in Brinon-sur-Sauldre!
L’événement Marche des Tourniconteurs veillée contes Brinon-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT SAULDRE ET SOLOGNE