Fête Nationale Cabourg
Fête Nationale Cabourg lundi 13 juillet 2026.
Cabourg
Fête Nationale
Dans toute la ville Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-13
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-13
À l’occasion de la Fête Nationale, Cabourg se pare de ses plus belles couleurs pour célébrer ce rendez-vous festif et convivial ! Entre cérémonies, animations et moments de partage, la ville invite habitants et visiteurs à profiter d’un programme riche en émotions.
À l’occasion de la Fête Nationale, Cabourg se pare de ses plus belles couleurs pour célébrer ce rendez-vous festif et convivial ! Entre cérémonies, animations et moments de partage, la ville invite habitants et visiteurs à profiter d’un programme riche en émotions.
Découvrez ci-dessous les temps forts de cette édition
LUNDI 1 JUILLET
– Bal populaire de 19h0 à 01h0 | Parking de l’Hôtel de Ville
MARDI 14 JUILLET
– Défilé des pompiers à partir de 18h | Au départ des Jardins du Casino
– Cérémonie au Monument aux Morts | Jardins de l’Hôtel de Ville
SAMEDI 18 JUILLET
– Retraite aux flambeaux à partir de 21h | Au départ de l’Hôtel de Ville
– Feu d’artifice à partir de 22h45 | Plage devant le Casino .
Dans toute la ville Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr
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English : Fête Nationale
To mark National Day, Cabourg is decked out in its finest colours to celebrate this festive and convivial occasion! With a programme featuring ceremonies, entertainment and opportunities to get together, the town invites residents and visitors alike to enjoy an eventful programme.
L’événement Fête Nationale Cabourg a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Cabourg
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