UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête Nationale Cabourg

Fête Nationale Cabourg

Fête Nationale Cabourg lundi 13 juillet 2026.

Adresse
Dans toute la ville
Ville
14390 Cabourg
Département
Calvados
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Tarif

Cabourg

Fête Nationale

Dans toute la ville Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-13
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-13

À l’occasion de la Fête Nationale, Cabourg se pare de ses plus belles couleurs pour célébrer ce rendez-vous festif et convivial ! Entre cérémonies, animations et moments de partage, la ville invite habitants et visiteurs à profiter d’un programme riche en émotions.
À l’occasion de la Fête Nationale, Cabourg se pare de ses plus belles couleurs pour célébrer ce rendez-vous festif et convivial ! Entre cérémonies, animations et moments de partage, la ville invite habitants et visiteurs à profiter d’un programme riche en émotions.

Découvrez ci-dessous les temps forts de cette édition
LUNDI 1 JUILLET
– Bal populaire de 19h0 à 01h0 | Parking de l’Hôtel de Ville

MARDI 14 JUILLET
– Défilé des pompiers à partir de 18h | Au départ des Jardins du Casino
– Cérémonie au Monument aux Morts | Jardins de l’Hôtel de Ville

SAMEDI 18 JUILLET
– Retraite aux flambeaux à partir de 21h | Au départ de l’Hôtel de Ville
– Feu d’artifice à partir de 22h45 | Plage devant le Casino   .

Dans toute la ville Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00  tourisme@cabourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête Nationale

To mark National Day, Cabourg is decked out in its finest colours to celebrate this festive and convivial occasion! With a programme featuring ceremonies, entertainment and opportunities to get together, the town invites residents and visitors alike to enjoy an eventful programme.

L’événement Fête Nationale Cabourg a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Cabourg

À voir aussi à Cabourg (Calvados)