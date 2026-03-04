Cabourg

Fête Nationale

Dans toute la ville Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-13

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion de la Fête Nationale, Cabourg se pare de ses plus belles couleurs pour célébrer ce rendez-vous festif et convivial ! Entre cérémonies, animations et moments de partage, la ville invite habitants et visiteurs à profiter d’un programme riche en émotions.

À l’occasion de la Fête Nationale, Cabourg se pare de ses plus belles couleurs pour célébrer ce rendez-vous festif et convivial ! Entre cérémonies, animations et moments de partage, la ville invite habitants et visiteurs à profiter d’un programme riche en émotions.

Découvrez ci-dessous les temps forts de cette édition

LUNDI 1 JUILLET

– Bal populaire de 19h0 à 01h0 | Parking de l’Hôtel de Ville

MARDI 14 JUILLET

– Défilé des pompiers à partir de 18h | Au départ des Jardins du Casino

– Cérémonie au Monument aux Morts | Jardins de l’Hôtel de Ville

SAMEDI 18 JUILLET

– Retraite aux flambeaux à partir de 21h | Au départ de l’Hôtel de Ville

– Feu d’artifice à partir de 22h45 | Plage devant le Casino .

Dans toute la ville Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

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English : Fête Nationale

To mark National Day, Cabourg is decked out in its finest colours to celebrate this festive and convivial occasion! With a programme featuring ceremonies, entertainment and opportunities to get together, the town invites residents and visitors alike to enjoy an eventful programme.

L’événement Fête Nationale Cabourg a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Cabourg