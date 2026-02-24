Visite en famille À bord de l’Orient-Express Villa du Temps retrouvé Cabourg

Visite en famille À bord de l’Orient-Express

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Votre famille plonge dans l’univers fascinant de ce train légendaire et découvre les secrets qui ont marqué son histoire. Au fil d’une visite ludique et conviviale, petits et grands explorent les coulisses de sa création, ses anecdotes surprenantes et les innovations qui ont façonné sa renommée.

Dès 6 ans. .

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44 contact@villadutempsretrouve.com

English : Visite en famille À bord de l’Orient-Express

Your family will plunge into the fascinating world of this legendary train and discover the secrets that have marked its history. On a fun and friendly tour, young and old alike can explore behind the scenes how it was created and its surprising anecdotes… From age 6.

