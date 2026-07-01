Informations pratiques

Clavé

Fête Nationale

Plan d’eau du soleil levant Clavé Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Repas sur réservation à 19h30, feu d’artifice à 23h15 et bal populaire

jusqu’à 02h30 (organisé avec les communes de Saint-Lin et Saint-Georges-de-

Noisné). .

Plan d’eau du soleil levant Clavé 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 63 64

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Clavé a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine