AGENDA · Clavé
Fête Nationale Clavé
lundi 13 juillet 2026 · Clavé
Informations pratiques
Clavé
Fête Nationale
Plan d’eau du soleil levant Clavé Deux-Sèvres
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Repas sur réservation à 19h30, feu d’artifice à 23h15 et bal populaire
jusqu’à 02h30 (organisé avec les communes de Saint-Lin et Saint-Georges-de-
Noisné). .
Plan d’eau du soleil levant Clavé 79420 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 63 64
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English : Fête Nationale
L’événement Fête Nationale Clavé a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine