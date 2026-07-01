Informations pratiques

Clémont

Fête Nationale

Maison de la Pêche Clémont Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Célébrez la Fête nationale à Clémont le 13 juillet ! Jeux, buvette, foodtruck, glaces, distribution de lampions, feu d’artifice et bal vous attendent à la Maison de la Pêche.

Rendez-vous le 13 juillet à Clémont, à la Maison de la Pêche, pour une soirée festive à l’occasion de la Fête nationale !

Les festivités débuteront en fin d’après-midi avec des jeux organisés par la mairie.

En soirée, profitez de la buvette des pompiers, d’un foodtruck pour vous restaurer et du stand de l’APE pour les glaces et les gourmandises.

Des lampions seront distribués par la mairie avant le traditionnel feu d’artifice, suivi d’un bal pour prolonger la fête.

Venez nombreux partager un moment convivial en famille ou entre amis ! .

Maison de la Pêche Clémont 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 87 87

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English :

Celebrate National Day in Clément on July 13! Games, a refreshment stand, a food truck, ice cream, free lanterns, fireworks, and a dance are waiting for you at the Maison de la Pêche.

L’événement Fête Nationale Clémont a été mis à jour le 2026-07-03 par OT SAULDRE ET SOLOGNE