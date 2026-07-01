Visite commentée du parc, des extérieurs et de la galerie du château., Château du domaine Lauroy, Clémont

Informations pratiques

Visite commentée du parc, des extérieurs et de la galerie du château. Dimanche 20 septembre, 10h00 Château du domaine Lauroy Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette journée permettra aux visiteurs de découvrir le domaine rural de Lauroy emblématique de la Sologne, le château du 17ᵉ siècle et son parc, son histoire au cours des siècles passés, et les évolutions de la période contemporaine.

Château du domaine Lauroy Route de l’Étang-du-Puits 18410 Clémont Clémont 18410 Cher Centre-Val de Loire 06 30 07 21 30 http://clemont.fr http://www.facebook.com/patrimoineclemont Château du XVIIe siècle en briques.

Cette journée permettra aux visiteurs de découvrir le domaine rural de Lauroy emblématique de la Sologne, le château du 17ᵉ siècle et son parc, son histoire au cours des siècles passés…

©Jacques sevin