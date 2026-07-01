Fête Nationale de Pontgouin Pontgouin
mardi 14 juillet 2026 · Pontgouin
Informations pratiques
Pontgouin
Fête Nationale de Pontgouin
Pontgouin Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Fête Nationale de Pontgouin
Venez célébrer la Fête Nationale à Pontgouin !
Au programme
– 10h45 Rassemblement devant la mairie
– 11h Rassemblement devant le Monuments aux Morts Dépôt de gerbe
– 11h30 Vin d’honneur dans la salle du conseil municipal .
Pontgouin 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 40 19
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English :
Pontgouin National Festival
L’événement Fête Nationale de Pontgouin Pontgouin a été mis à jour le 2026-07-04 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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