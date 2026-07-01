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AGENDA · Pontgouin

Fête Nationale de Pontgouin Pontgouin

mardi 14 juillet 2026 · Pontgouin

Fête Nationale de Pontgouin Pontgouin

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Ville
28190 Pontgouin
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Pontgouin

Fête Nationale de Pontgouin

Pontgouin Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Fête Nationale de Pontgouin
Venez célébrer la Fête Nationale à Pontgouin !

Au programme
– 10h45 Rassemblement devant la mairie
– 11h Rassemblement devant le Monuments aux Morts Dépôt de gerbe
– 11h30 Vin d’honneur dans la salle du conseil municipal   .

Pontgouin 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 40 19 

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English :

Pontgouin National Festival

L’événement Fête Nationale de Pontgouin Pontgouin a été mis à jour le 2026-07-04 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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