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Fête Nationale des Belges Place de l’église Saint-Seine

Fête Nationale des Belges Place de l’église Saint-Seine mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Le Bourg

Ville : 58250 Saint-Seine

Département : Nièvre

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Seine

Fête Nationale des Belges

Place de l’église Le Bourg Saint-Seine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Fête nationale des Belges à partir de 18h à la salle culturelle.
Repas typique sur inscription au 06 06 40 67 53 ou +32 494 48 09 88.
Organisée par le gîte la Cressonne.   .

Place de l’église Le Bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 40 67 53 

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English : Fête Nationale des Belges

L’événement Fête Nationale des Belges Saint-Seine a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Rives du Morvan

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