Fête Nationale des Belges Place de l’église Saint-Seine
Fête Nationale des Belges Place de l’église Saint-Seine mardi 21 juillet 2026.
Saint-Seine
Fête Nationale des Belges
Place de l’église Le Bourg Saint-Seine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 22:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Fête nationale des Belges à partir de 18h à la salle culturelle.
Repas typique sur inscription au 06 06 40 67 53 ou +32 494 48 09 88.
Organisée par le gîte la Cressonne. .
Place de l’église Le Bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 40 67 53
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English : Fête Nationale des Belges
L’événement Fête Nationale des Belges Saint-Seine a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Rives du Morvan