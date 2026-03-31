Fête Nationale des Belges Place de l’église Saint-Seine

Saint-Seine

Fête Nationale des Belges

Place de l’église Le Bourg Saint-Seine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Fête nationale des Belges à partir de 18h à la salle culturelle.

Repas typique sur inscription au 06 06 40 67 53 ou +32 494 48 09 88.

Organisée par le gîte la Cressonne. .

Place de l’église Le Bourg Saint-Seine 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 40 67 53

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English : Fête Nationale des Belges

L’événement Fête Nationale des Belges Saint-Seine a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Rives du Morvan