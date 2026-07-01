Informations pratiques

La Côte

Fête nationale du 14 juillet La Côte

La Côte Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La commune de La Côte célèbre la Fête nationale avec une journée d’animations.

Au programme dès 14 h animations, buvette et ambiance musicale pour tous. Une journée festive à partager en famille ou entre amis.

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 14 h

La Côte .

La Côte 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Fête nationale du 14 juillet La Côte La Côte a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE