Fête Nationale du 14 juillet La Ferté-Bernard

Saint Maixent La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-14
2026-03-13
Le 13 juillet: 19h30 Repas avec bal dansant.
22h30 Retraite aux flambeaux
23h Feux d’artifice
Le 14 juillet 11h défilé suivie d’un vin d’honneur au Hameau de saint Quentin. .
Saint Maixent La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 45 08 05 96
