Fête Nationale du 14 juillet La Ferté-Bernard

Fête Nationale du 14 juillet

Saint Maixent La Ferté-Bernard Sarthe

Le 13 juillet: 19h30 Repas avec bal dansant.

22h30 Retraite aux flambeaux

23h Feux d’artifice

Le 14 juillet 11h défilé suivie d’un vin d’honneur au Hameau de saint Quentin. .

Saint Maixent La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 45 08 05 96

