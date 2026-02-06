Fête nationale du 14 juillet

Sainte-Maxime célèbre la Fête Nationale avec une soirée festive entre hommage, magie et danse !

English : Fête nationale du 14 juillet

Sainte-Maxime celebrates Bastille Day with a festive evening of tributes, magic, and dancing!



The festivities begin with a patriotic ceremony at the D-Day Memorial (Marker No. 1 Simon-Lorière Promenade), a solemn moment to honor history.



As night falls, all eyes turn to the sea for a spectacular fireworks display, launched offshore and perfectly visible from the Luc Provensal beach in the town center. A show not to be missed!



Then, the party gets underway with two grand dances to bring the town to life.



Detailed program to come.

