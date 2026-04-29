Fête nationale du FC Schnersheim Schnersheim
Fête nationale du FC Schnersheim Schnersheim lundi 13 juillet 2026.
Schnersheim
Fête nationale du FC Schnersheim
route d’Ittlenheim Schnersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Célébrez la Fête Nationale à Schnersheim ! Rendez-vous à l’extérieur de la salle des fêtes tartes flambées, grillades, buvette ! Un DJ va animer la soirée afin de vous faire profiter d’une ambiance conviviale ! 0 .
route d’Ittlenheim Schnersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est mul_mul@hotmail.fr
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English :
L’événement Fête nationale du FC Schnersheim Schnersheim a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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