Schnersheim

Fête nationale du FC Schnersheim

route d’Ittlenheim Schnersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Célébrez la Fête Nationale à Schnersheim ! Rendez-vous à l’extérieur de la salle des fêtes tartes flambées, grillades, buvette ! Un DJ va animer la soirée afin de vous faire profiter d’une ambiance conviviale ! 0 .

route d’Ittlenheim Schnersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est mul_mul@hotmail.fr

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English :

L’événement Fête nationale du FC Schnersheim Schnersheim a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg