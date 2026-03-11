Fête Nationale du Rando Challenge® Avignon

Fête Nationale du Rando Challenge®

4725 rocade Charles de Gaulle Avignon Vaucluse

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

2026-06-13

Ouvert à tous les publics, le Rando challenge est randonnée alliant orientation, observation et découverte du territoire. Les participants évoluent sur des parcours balisés ponctués de questions mettant en valeur paysages, histoire et richesses locales.

4725 rocade Charles de Gaulle Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 88 77 17 30 vaucluse@ffrandonnee.fr

English :

Open to all, the Rando Challenge is a hike combining orientation, observation and discovery of the local area. Participants follow marked trails punctuated by questions highlighting local landscapes, history and treasures.

