Fête nationale – Elvett, Scène Ella Fitzgerald, Genève

Fête nationale – Elvett Samedi 1 août, 21h00 Scène Ella Fitzgerald

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T21:00:00+02:00 – 2026-08-01T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-01T21:00:00+02:00 – 2026-08-01T22:30:00+02:00

Elvett s’ancre dans une soul actuelle, portée par la voix solaire de Lyn M et les productions lumineuses d’Alain Frey. Repéré à ses débuts par André Manoukian, le projet se distingue par un univers sensible et élégant, entre émotion brute et textures électroniques raffinées. Diffusé sur France Inter et présent sur de nombreuses scènes en Suisse comme à l’étranger, Elvett a également été récompensé par un Swiss Live Talent Award pour son premier EP. Signé chez Mouthwatering Records, le duo poursuit depuis un parcours remarqué, porté par une forte présence radio et un public fidèle.

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Soul

N. Spuhler